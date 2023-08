আত্মহত্যা আটকাতে লাগানো হচ্ছে স্প্রিংযুক্ত ফ্যান!

আজকাল পড়াশোনার অতিরিক্ত চাপ সহ্য করতে না পেরে কিংবা মানসিক অবসাদের জেরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বেড়েছে। এটি মোকাবিলায় দরকার তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর তীক্ষ্ণ নজরদারি এবং পর্যাপ্ত কাউন্সেলিং। কিন্তু সেদিকে গুরুত্ব না দিয়ে শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যা আটকাতে ঘরে ঘরে স্প্রিংযুক্ত ফ্যান লাগানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতের রাজস্থান সরকার। এ নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় তীব্র সমালোচনা ও ট্রলের মুখে পড়েছে তারা।

রাজস্থানের কোটা শহরকে বলা হয় ভর্তি পরীক্ষার্থীদের কোচিং হাব। কিন্তু ওই শহরেই শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যার হার ভারতের মধ্যে অন্যতম সর্বোচ্চ।

চলতি বছরে এ পর্যন্ত অন্তত ২০ শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে কোটায়। সবশেষ গত মঙ্গলবার রাতে ভাড়া বাসায় ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল ১৮ বছরের এক শিক্ষার্থীকে। এ নিয়ে কেবল চলতি মাসেই শহরটিতে চার শিক্ষার্থীর আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে।

গত বছরও কোটায় অন্তত ১৫ শিক্ষার্থীর আত্মহত্যার খবর পাওয়া গিয়েছিল।

#WATCH | Spring-loaded fans installed in all hostels and paying guest (PG) accommodations of Kota to decrease suicide cases among students, (17.08) https://t.co/laxcU1LHeW pic.twitter.com/J16ccd4X0S