  2. দেশজুড়ে

মুন্সিগঞ্জ-৩

মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে সেতুর ওপর আগুন জ্বালিয়ে অবরোধ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি মুন্সিগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৮:৪৪ এএম, ০৬ ডিসেম্বর ২০২৫
মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে সেতুর ওপর আগুন জ্বালিয়ে অবরোধ

মুন্সিগঞ্জ-৩ (সদর-গজারিয়া) আসনে বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে ঢাকা-মুন্সিগঞ্জের মুক্তারপুর সেতুতে আগুন জ্বালিয়ে অবরোধ ও বিক্ষোভ মিছিল করেছেন দলটির একাংশের নেতাকর্মীরা।

শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) বিকেল তিনটা থেকে এ কর্মসূচি পালন করেন আসনটিতে মনোনয়নপ্রত্যাশী জেলা বিএনপির সদস্য সচিব মো. মহিউদ্দিন আহমেদের সমর্থকরা। এতে সেতু দিয়ে যানচলাচল বন্ধ হওয়ায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন এ পথের যাত্রীরা।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, শুক্রবার বেলা তিনটার দিকে মুক্তারপুর সেতু এলাকায় জড়ো হয় মহিউদ্দিন আহমেদের সমর্থকরা। এ সময় আন্দোলনকারীরা সেতুর ৬টি স্থানে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। এতে সেতু দিয়ে সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান বলেন, দাবি একটাই, এ আসনে প্রার্থী পরিবর্তন করতে হবে। যে পর্যন্ত কামরুজ্জামানকে পরিবর্তন করা না হবে, সেই পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলবে।

শহর বিএনপির সদস্য সচিব মাহবুব আলম, দীর্ঘ ১৭ বছর মহিউদ্দিন এ আসনের সাধারণ মানুষদের নিয়ে আন্দোলন-সংগ্রাম করেছে। তাকে মনোনয়ন বঞ্চিত করায় এই আসনের মানুষ মেনে নিতে পারেনি। তাই তারা স্বপ্রণোদিত হয়ে একের পর এক কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে। আজকের মুক্তারপুর সেতু অবরোধ করেছে। প্রার্থী পরিবর্তন না হলে আগামীতে এর চেয়ে বেশি কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে।

মুক্তারপুর সেতু অবরোধ করায় বিকেল তিনটা থেকে ৫টা পর্যন্ত দুই ঘণ্টা ধরে এই সেতুর ওপর দিয়ে যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। এতে সাধারণ মানুষসহ সবাইকে ভোগান্তি পোহাতে হয়।

এর আগে বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপার্সনের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দ্বিতীয় ধাপে আরও ৩৬টি আসনে দলীয় প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেন। এর মধ্যে মুন্সিগঞ্জ-৩ আসনে মনোনয়ন দেওয়া হয় কেন্দ্রীয় বিএনপির সমাজকল্যাণবিষয়ক সম্পাদক মো. কামরুজ্জামানকে।

এই ঘোষণার পরই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন মহিউদ্দিনের সমর্থকেরা। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জেলার দলীয় কার্যালয়ের সামনের সড়কে অবরোধ কর্মসূচি পালন করেন তারা।

কেএইচকে

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।