গিটার বাজিয়ে গান গাইলেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী

শান্তি ও গণতন্ত্রের প্রচারে যুক্তরাষ্ট্রের গ্লোবাল মিউজিক ডিপ্লোম্যাসি ইনিশিয়েটিভের উদ্বোধন হলো বুধবার (২৭ সেপ্টেম্বর)। এটি উদ্বোধন করেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন। এসময় নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র ও সঙ্গীতের মূর্ছনায় নিজেকে সামলাতে পারেননি মার্কিন মন্ত্রী। একপর্যায়ে গিটার বাজিয়ে নিজেই শুরু করেন গান। তার সেই ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্সে ভিডিওটি শেয়ার করে ব্লিঙ্কেন লিখেছেন, আমি সঙ্গীত ও কূটনীতিকে একত্রিত করার সুযোগটি হাতছাড়া করতে পারিনি। পররাষ্ট্র দপ্তরের নতুন গ্লোবাল মিউজিক ডিপ্লোম্যাসি ইনিশিয়েটিভ উদ্বোধন করতে পেরে আনন্দিত।

৩ মিনিট ৫৭ সেকেন্ডের ওই ভিডিওতে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে গিটার বাজিয়ে ‘হুচি কুচি ম্যান’ গানটি গাইতে শোনা যায়। ১৯৫৪ সালের ওই গানটি লিখেছিলেন উইলি ডিক্সন এবং রেকর্ড করেছিল মাডি ওয়াটারস।

I couldn’t pass up tonight’s opportunity to combine music and diplomacy. Was a pleasure to launch @StateDept’s new Global Music Diplomacy Initiative. pic.twitter.com/6MUfTXO9xK