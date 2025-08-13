  2. জাগো জবস

অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার নেবে ব্র্যাক ব্যাংক, লাগবে স্নাতক পাস

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৪৭ পিএম, ১৩ আগস্ট ২০২৫
অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার নেবে ব্র্যাক ব্যাংক, লাগবে স্নাতক পাস
ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসিতে ‘অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৩ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: ডাটা অ্যানালাইটিকস অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং

পদের নাম: অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক/সমমান
অভিজ্ঞতা: ০২ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক BRAC Bank PLC করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৩ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

২৮৪ জনকে নিয়োগ দেবে পানি উন্নয়ন বোর্ড, আবেদন ফি ৫০ টাকা

২৮৪ জনকে নিয়োগ দেবে পানি উন্নয়ন বোর্ড, আবেদন ফি ৫০ টাকা

চাকরির-খবর
৩৬ কর্মচারী নিয়োগ দেবে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, আবেদন ফি ১০০ টাকা

৩৬ কর্মচারী নিয়োগ দেবে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, আবেদন ফি ১০০ টাকা

চাকরির-খবর
এসএসসি পাসে সিপাহি নিয়োগ দেবে আনসার-ভিডিপি

এসএসসি পাসে সিপাহি নিয়োগ দেবে আনসার-ভিডিপি

চাকরির-খবর