জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে নিয়োগ, আবেদন ফি ১১২ টাকা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:৫৮ পিএম, ১৩ আগস্ট ২০২৫
হবিগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয় । ফাইল ছবি

হবিগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ০২টি পদে ০৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ০৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। অনলাইন ব্যতিত অন্য কোনো মাধ্যমে আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।

প্রতিষ্ঠানের নাম: জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, হবিগঞ্জ

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: অস্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ। তবে প্রার্থীকে অবশ্যই হবিগঞ্জ জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।
কর্মস্থল: হবিগঞ্জ

বয়স: ১৬ আগস্ট ২০২৫ তারিখ ১৮-৩২ বছর। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, হবিগঞ্জ করে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।

আবেদন ফি: টেলিটক প্রি-পেইড সিমের মাধ্যমে প্রতিটি পদের জন্য ১১২ টাকা অফেরতযোগ্য হিসেবে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পাঠাতে হবে।

আবেদন শুরু: ১৭ আগস্ট ২০২৫ তারিখ সকাল ০৯টা থেকে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ বিকেল ০৫টা পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: সমকাল, ১২ আগস্ট ২০২৫

