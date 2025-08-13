  2. জাগো জবস

উপায়ে চাকরির সুযোগ, থাকতে হবে স্নাতক পাস

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:২৯ পিএম, ১৩ আগস্ট ২০২৫
উপায়ের (ইউসিবি ফিনটেক কোম্পানি লিমিটেড) লোগো। ফাইল ছবি

উপায়ে (ইউসিবি ফিনটেক কোম্পানি লিমিটেড) ‘টেরিটরি অফিসার (টিও)/টেরিটরি ম্যানেজার (টিএম)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৫ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: উপায় (ইউসিবি ফিনটেক কোম্পানি লিমিটেড)

পদের নাম: টেরিটরি অফিসার (টিও)/টেরিটরি ম্যানেজার (টিএম)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক/সমমান অথবা স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ০২ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে UPAY (UCB Fintech Company Limited) ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৫ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

