ম্যানেজার পদে নিয়োগ দেবে সীমান্ত ব্যাংক, লাগবে স্নাতক পাস

ম্যানেজার পদে নিয়োগ দেবে সীমান্ত ব্যাংক, লাগবে স্নাতক পাস
সীমান্ত ব্যাংক পিএলসিতে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার টু অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার (এসও-পিও)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৭ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: সীমান্ত ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: মনিটরিং ইউনিট, আইসিসিডি
পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার টু অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার (এসও-পিও)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ০৩-০৬ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৩৮ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক SHIMANTO BANK PLC করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৭ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
