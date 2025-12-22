নিয়োগ দেবে সিটিজেনস ব্যাংক, এসএসসি পাসেই আবেদন

নিয়োগ দেবে সিটিজেনস ব্যাংক, এসএসসি পাসেই আবেদন
স্বায়ত্তশাসিত বাণিজ্যিক ব্যাংক সিটিজেনস ব্যাংক পিএলসিতে ‘গানম্যান’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই এসএসসি অথবা এইচএসসি পাস হতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতা না থাকলেও আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: সিটিজেনস ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: আরবান ব্র্যাঞ্চ
পদের নাম: গানম্যান
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি অথবা এইচএসসি
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
আরও পড়ুন
সৈনিক পদে নিয়োগ দেবে সেনাবাহিনী, লাগবে এসএসসি পাস
১৮৮ জনকে নিয়োগ দেবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
১৪৪ জনকে নিয়োগ দেবে চট্টগ্রাম ওয়াসা, এসএসসি পাসেও আবেদন
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৪০-৫০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে সিটিজেনস ব্যাংক পিএলসি আবেদন করতে পারবেন।
আরও পড়ুন
১৩৭ জনকে নিয়োগ দেবে নেসকো, এসএসসি পাসেও আবেদন
৮১ জনকে নিয়োগ দেবে আবাসন পরিদপ্তর, অষ্টম শ্রেণি পাসেও আবেদন
২৪ জন শিক্ষক নিয়োগ দেবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
আবেদনের শেষ সময়: ৫ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ