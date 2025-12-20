  2. জাগো জবস

ম্যানেজার নিয়োগ দেবে ওয়ালটন, লাগবে স্নাতক পাস

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:৫৫ পিএম, ২০ ডিসেম্বর ২০২৫
ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসিতে ‘ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা বিএসসি ডিগ্রিধারী হতে হবে। গাজীপুর জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি
বিভাগের নাম: ইনভেন্টরি

পদের নাম: ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা বিএসসি
অভিজ্ঞতা: ১০ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ৩৫ বছর
কর্মস্থল: গাজীপুর (কালিয়াকৈর)

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

