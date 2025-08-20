মার্কেটিং অ্যান্ড সেলস বিভাগে চাকরির সুযোগ দিচ্ছে উত্তরা মটরস
উত্তরা মটরস লিমিটেডে ‘এক্সিকিউটিভ/ সিনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: উত্তরা মটরস লিমিটেড
বিভাগের নাম: মার্কেটিং অ্যান্ড সেলস (২ডব্লিউ)
পদের নাম: এক্সিকিউটিভ/ সিনিয়র এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: ০৫ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ (মার্কেটিং)
অভিজ্ঞতা: ০৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ২৭ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে Uttara Motors Ltd ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ