মার্কেটিং অ্যান্ড সেলস বিভাগে চাকরির সুযোগ দিচ্ছে উত্তরা মটরস

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:১৬ পিএম, ২০ আগস্ট ২০২৫
উত্তরা মটরস লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

উত্তরা মটরস লিমিটেডে ‘এক্সিকিউটিভ/ সিনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: উত্তরা মটরস লিমিটেড
বিভাগের নাম: মার্কেটিং অ্যান্ড সেলস (২ডব্লিউ)

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ/ সিনিয়র এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: ০৫ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ (মার্কেটিং)
অভিজ্ঞতা: ০৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ২৭ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে Uttara Motors Ltd ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

