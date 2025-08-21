স্নাতক পাসে কর্ণফুলী গ্রুপে নিয়োগ, কর্মস্থল গাজীপুর

স্নাতক পাসে কর্ণফুলী গ্রুপে নিয়োগ, কর্মস্থল গাজীপুর
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান কর্ণফুলী গ্রুপে ‘ট্রান্সপোর্ট কোঅর্ডিনেটর’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: কর্ণফুলী গ্রুপ
পদের নাম: ট্রান্সপোর্ট কোঅর্ডিনেটর
পদসংখ্যা: ০৩ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ০২-০৪ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ২৭-৩০ বছর
কর্মস্থল: গাজীপুর
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে Karnaphuli Group ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
