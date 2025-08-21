  2. জাগো জবস

স্নাতক পাসে কর্ণফুলী গ্রুপে নিয়োগ, কর্মস্থল গাজীপুর

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:২৪ এএম, ২১ আগস্ট ২০২৫
কর্ণফুলী গ্রুপের লোগো। ফাইল ছবি 

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান কর্ণফুলী গ্রুপে ‘ট্রান্সপোর্ট কোঅর্ডিনেটর’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: কর্ণফুলী গ্রুপ

পদের নাম: ট্রান্সপোর্ট কোঅর্ডিনেটর
পদসংখ্যা: ০৩ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ০২-০৪ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ২৭-৩০ বছর
কর্মস্থল: গাজীপুর

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে Karnaphuli Group ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ/এএসএম

