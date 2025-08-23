নিয়োগ দেবে আবুল খায়ের গ্রুপ, লাগবে না অভিজ্ঞতা

নিয়োগ দেবে আবুল খায়ের গ্রুপ, লাগবে না অভিজ্ঞতা
আবুল খায়ের গ্রুপে ‘টেরিটরি সেলস অফিসার (টিএসও)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: আবুল খায়ের গ্রুপ
পদের নাম: টেরিটরি সেলস অফিসার (টিএসও)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
- আরও পড়ুন
- বিমান বাহিনীতে অফিসার ক্যাডেট নিয়োগ, সাড়ে ১৬ বছরেই আবেদন
- ৪৬৮ জনকে নিয়োগ দেবে পানি উন্নয়ন বোর্ড, আবেদন ফি ১০০ টাকা
- ৮০০ জনকে নিয়োগ দেবে বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ২৪-৩২ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে Abul Khair Group ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।
- আরও পড়ুন
- সেনাবাহিনীর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, সাড়ে ১৬ বছরেই আবেদনের সুযোগ
- ৪৯৭ জনকে নিয়োগ দেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
- সিভিল সার্জনের কার্যালয়ে ২১০ জনের নিয়োগ, আবেদন ফি
আবেদনের শেষ সময়: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ