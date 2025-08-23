  2. জাগো জবস

চাকরির সুযোগ দিচ্ছে স্কয়ার ফুড

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:৫৩ পিএম, ২৩ আগস্ট ২০২৫
স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

স্কয়ার গ্রুপের স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেডে ‘ফোরম্যান’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ০৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেড
বিভাগের নাম: কোকিজ/ড্রাই কেক অ্যান্ড টোস্ট

পদের নাম: ফোরম্যান
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা
অভিজ্ঞতা: ০৮ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৩৫ বছর
কর্মস্থল: পাবনা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে Square Food & Beverage Ltd ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

