নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বিসিসি, আবেদন ফি ২২৩ টাকা

প্রকাশিত: ০৯:০৬ পিএম, ২১ আগস্ট ২০২৫
বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের লোগো। ফাইল ছবি

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে (বিসিসি) ০৫টি পদে ০৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ০৭ সেপ্টেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: স্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: ঢাকা

বয়স: ০১ আগস্ট ২০২৫ তারিখ ১৮-৩২ বছর। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের সঙ্গে ৩০০-৩০০ সাইজের ছবি ও ৩০০-৮০ সাইজের স্বাক্ষর স্ক্যান করে যুক্ত করতে হবে।

আবেদন ফি: আবেদনকারীকে বিকাশ/নগদ/ডাচ্ বাংলা মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ১-৫ নং পদের জন্য ২২৩ টাকা পাঠাতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট

