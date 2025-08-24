  2. জাগো জবস

২০ জনকে নিয়োগ দেবে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:৪২ পিএম, ২৪ আগস্ট ২০২৫
ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স লিমিটেডে ‘এক্সিকিউটিভ’ পদে ২০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স লিমিটেড
বিভাগের নাম: সেলার অ্যাকুইজিশন (কার্টআপ)

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: ২০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ০১-০২ বছর
বেতন: ৩০,০০০ টাকা

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন:নারী-পুরুষ
বয়স: ২২-২৮ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে US-Bangla Airlines ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

