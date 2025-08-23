৪১ জনকে নিয়োগ দেবে আরএনপিএল, বেতন ছাড়াও থাকছে অন্যান্য সুবিধা

৪১ জনকে নিয়োগ দেবে আরএনপিএল, বেতন ছাড়াও থাকছে অন্যান্য সুবিধা
বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান আরপিসিএল-নরিনকো ইন্টারন্যাশনাল পাওয়ার লিমিটেডে (আরএনপিএল) ০৪টি পদে ৪১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রতিষ্ঠানটিতে বেতন ছাড়াও একাধিক সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে। আবেদনপত্র সরাসরি অথবা ডাকযোগে পাঠাতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: আরপিসিএল-নরিনকো ইন্টারন্যাশনাল পাওয়ার লিমিটেড (আরএনপিএল)
পদের বিবরণ
চাকরির ধরন: স্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনপত্র সংগ্রহ: আগ্রহীরা আরপিসিএল-নরিনকো ইন্টারন্যাশনাল পাওয়ার লিমিটেড (আরএনপিএল) এর থেকে আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন।
আবেদনের নিয়ম: ম্যানেজিং ডিরেক্টর, আরপিসিএল-নরিনকো ইন্টারন্যাশনাল পাওয়ার লিমিটেড (আরএনপিএল), এশিয়ান টাওয়ার (লেভেল ১০), হাউজ # ৫২, রোড # ২১, নিকুঞ্জ # ২, ঢাকা-১২২৯। আবেদনপত্র সরাসরি অথবা ডাকযোগে পাঠাতে পারবেন।
আবেদন ফি: আরপিসিএল-নরিনকো ইন্টারন্যাশনাল পাওয়ার লিমিটেড (আরএনপিএল) এর অনুকূলে ১-২ নং পদের জন্য ৫০০ টাকা, ৩-৪ নং পদের জন্য ২০০ টাকার পে-অর্ডার করতে হবে। টাকা জমার রশিদ অবশ্যই আবেদনপত্রের সঙ্গে পাঠাতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ বিকেল ০৫টা পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: ইত্তেফাক, ১৯ আগস্ট ২০২৫
