লেকচারার নিয়োগ দেবে গ্রিন ইউনিভার্সিটি, বেতন ৫৫ হাজার টাকা

লেকচারার নিয়োগ দেবে গ্রিন ইউনিভার্সিটি, বেতন ৫৫ হাজার টাকা
বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশে ‘লেকচারার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩০ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ
বিভাগের নাম: ইংলিশ লিটারেচার
পদের নাম: লেকচারার
পদসংখ্যা: ০২ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমএ/স্নাতকোত্তর/সমমান (ইংলিশ লিটারেচার/ইংলিশ লিটারেচার অ্যান্ড কালচারাল স্ট্যাডিজ)
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: ৫৫,০০০ টাকা
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: নারায়ণগঞ্জ (রূপগঞ্জ)
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Green University of Bangladesh (GUB) করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩০ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ