৫০ জনকে নিয়োগ দেবে ওয়ালটন প্লাজা, লাগবে স্নাতক পাস

৫০ জনকে নিয়োগ দেবে ওয়ালটন প্লাজা, লাগবে স্নাতক পাস
ওয়ালটন প্লাজায় ‘প্লাজা ম্যানেজার’ পদে ৫০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৪ এপ্রিল পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে।
প্রতিষ্ঠানের নাম: ওয়ালটন প্লাজা
পদের নাম: প্লাজা ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ৫০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ৫-১০ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
১৯১ জনকে নিয়োগ দেবে কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
সেনাবাহিনীতে নিয়োগ, ২৮ বছর বয়সেও আবেদনের সুযোগ
৫৪ জনকে নিয়োগ দেবে বিআইডব্লিউটিএ, এইচএসসি পাসেও আবেদন
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে ওয়ালটন প্লাজা আবেদন সম্পন্ন করতে হবে।
৩১ জনকে নিয়োগ দেবে টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর, এসএসসি পাসেও আবেদন
২৪ জনকে নিয়োগ দেবে অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ
২০ জনকে নিয়োগ দেবে বিপিএটিসি, এসএসসি পাসেও আবেদন
আবেদনের শেষ সময়: ২৪ এপ্রিল ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ