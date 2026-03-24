জনবল নিয়োগ দেবে আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরি

জনবল নিয়োগ দেবে আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরি
আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরি লিমিটেডে ‘স্টোর অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৯ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রতিষ্ঠানটিতে বেতন ছাড়াও থাকছে অন্যান্য সুবিধা।
প্রতিষ্ঠানের নাম: আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরি লিমিটেড
পদের নাম: স্টোর অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর (বাণিজ্য শাখা)
অভিজ্ঞতা: ২ বছর
বেতন: বেতন: শিক্ষানবিশকালে ১৮,০০০-২০,০০০ টাকা। এছাড়াও থাকছে উৎসব বোনাস, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, গ্র্যাচুইটি, চিকিৎসা সেবা সুবিধা, আবাসন সুবিধা এবং অন্যান্য সুবিধা।
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৩২ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরি লিমিটেড আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৯ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ