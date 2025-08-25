  2. জাগো জবস

ঈশ্বরদী ইপিজেডে নিয়োগ, এসএসসি পাসেও আবেদনের সুযোগ

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:৩৯ পিএম, ২৫ আগস্ট ২০২৫
ঈশ্বরদী ইপিজেডে নিয়োগ। ফাইল ছবি

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ঈশ্বরদী ইপিজেড মেডিকেল সেন্টার ট্রাস্টি বোর্ড। প্রতিষ্ঠানটির অধীনে ঈশ্বরদী ইপিজেড মেডিকেল সেন্টারে ০৩টি পদে ০৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। আবেদনপত্র ডাকযোগের মাধ্যমে পাঠাতে হবে। সরাসরি কোনো আবেদনপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ঈশ্বরদী ইপিজেড মেডিকেল সেন্টার

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: স্থায়ী/চুক্তিভিত্তিক
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: ঈশ্বরদী

বয়স: ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ সর্বোচ্চ ৩২ বছর। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য হবে না।

আবেদনপত্র সংগ্রহ: আগ্রহীরা ঈশ্বরদী ইপিজেড মেডিকেল সেন্টার এর মাধ্যমে আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন।

আবেদনের ঠিকানা: সদস্য সচিব, ঈশ্বরদী ইপিজেড মেডিকেল সেন্টার ট্রাস্টি বোর্ড, ঈশ্বরদী ইপিজেড, পাকশী, ঈশ্বরদী, পাবনা। আবেদনপত্র ডাকযোগে অথবা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পাঠাতে হবে। সরাসরি কোনো আবেদনপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না।

আবেদন ফি: আইইপিজেড-এমসিটিবি পাকশী, ঈশ্বরদী, পাবনা এর অনুকূলে ১ নং পদের জন্য ২০০ টাকা, ২ নং পদের জন্য ১৫০ টাকা, ৩ নং পদের জন্য ৫০ টাকার ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার করতে হবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে টাকা জমার রশিদ অবশ্যই পাঠাতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ অফিস চলাকালীন সময় পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: ইত্তেফাক, ২৫ আগস্ট ২০২৫

এমআইএইচ

