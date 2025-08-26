নিয়োগ দেবে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক, ৬২ বছরেও আবেদন

নিয়োগ দেবে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক, ৬২ বছরেও আবেদন
নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘হিউম্যান রিসোর্সেস কনসালট্যান্ট’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩১ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীরা ৬২ বছর বয়সেও আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড
পদের নাম: ফাইন্যান্স অফিসার
পদসংখ্যা: ০১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর/সমমান
অভিজ্ঞতা: ১০ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: সর্বোচ্চ ৬২ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক ICB Islamic Bank Ltd করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ আগস্ট ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
