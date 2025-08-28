  2. জাগো জবস

ব্যাংক এশিয়ায় জনবল নিয়োগ, থাকছে না বয়সসীমা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:০৪ পিএম, ২৮ আগস্ট ২০২৫
ব্যাংক এশিয়া পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

ব্যাংক এশিয়া পিএলসিতে ‘হেড অব ব্র্যাঞ্চ (আপ টু ইভিপি)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ব্যাংক এশিয়া পিএলসি

পদের নাম: হেড অব ব্র্যাঞ্চ (আপ টু ইভিপি)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ০৮ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Bank Asia PLC করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

