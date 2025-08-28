  2. জাগো জবস

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৫৯ পিএম, ২৮ আগস্ট ২০২৫
ওয়েভ ফাউন্ডেশনে চাকরির সুযোগ, বেতন ৪৭ হাজার টাকা
ওয়েভ ফাউন্ডেশনের লোগো। ফাইল ছবি

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ওয়েভ ফাউন্ডেশনে ‘এমপ্লয়মেন্ট সাপোর্ট অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ওয়েভ ফাউন্ডেশন

পদের নাম: এমপ্লয়মেন্ট সাপোর্ট অফিসার
পদসংখ্যা: ০২ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা বিএসসি
অভিজ্ঞতা: ০৭ বছর
বেতন: ৪৭,৭০০ টাকা

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৪৫ বছর
কর্মস্থল: চুয়াডাঙ্গা, ঢাকা

আবেদনের ঠিকানা: ওয়েভ ফাউন্ডেশন, ২২/১৩ বি, ব্লক-বি, খিলজি রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।

আবেদনের শেষ সময়: ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

