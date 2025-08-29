  2. জাগো জবস

ঢাকায় নিয়োগ দিচ্ছে রকমারি ডটকম, ২২ বছর হলেই আবেদন

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:০০ পিএম, ২৯ আগস্ট ২০২৫
রকমারি ডটকমে ‘ডিল হান্টার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: রকমারি ডটকম

পদের নাম: ডিল হান্টার
পদসংখ্যা: ০১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: ২০,০০০-৩০,০০০ টাকা

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: ২২-৩২ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা (মতিঝিল)

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Rokomari.com করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

