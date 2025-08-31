  2. জাগো জবস

নিয়োগ দেবে ওয়ান ব্যাংক, থাকছে না বয়সসীমা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:২১ পিএম, ৩১ আগস্ট ২০২৫
ওয়ান ব্যাংক পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

ওয়ান ব্যাংক পিএলসিতে ‘এভিপি-এসএভিপি’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ওয়ান ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: ইসলামি ব্যাংকিং ডিভিশন

পদের নাম: এভিপি-এসএভিপি
পদসংখ্যা: ০১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ০৮ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক ONE Bank PLC করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

