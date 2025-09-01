  2. জাগো জবস

চাকরি দেবে নাদিয়া ফার্নিচার, ফ্রেশারদের আবেদনের সুযোগ

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:৩৩ পিএম, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নাদিয়া ফার্নিচার লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

নাদিয়া ফার্নিচার লিমিটেডে ‘এমটিও/জুনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে ১০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। ফ্রেশারদের আবেদন করতে উৎসাহিত করা হলো।

প্রতিষ্ঠানের নাম: নাদিয়া ফার্নিচার লিমিটেড
বিভাগের নাম: নিটেইল অ্যান্ড করপোরেট সেলস

পদের নাম: এমটিও/জুনিয়র এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: ১০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ (মার্কেটিং) অথবা স্নাতক/সমমান
অভিজ্ঞতা: ১-৩ বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন করতে পারবেন।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২৪-৩৫ বছর
কর্মস্থল: বরিশাল, চট্টগ্রাম, ঢাকা, যশোর, রাজশাহী

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Nadia Furniture Limited করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

