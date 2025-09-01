চাকরি দেবে নাদিয়া ফার্নিচার, ফ্রেশারদের আবেদনের সুযোগ

চাকরি দেবে নাদিয়া ফার্নিচার, ফ্রেশারদের আবেদনের সুযোগ
নাদিয়া ফার্নিচার লিমিটেডে ‘এমটিও/জুনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে ১০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। ফ্রেশারদের আবেদন করতে উৎসাহিত করা হলো।
প্রতিষ্ঠানের নাম: নাদিয়া ফার্নিচার লিমিটেড
বিভাগের নাম: নিটেইল অ্যান্ড করপোরেট সেলস
পদের নাম: এমটিও/জুনিয়র এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: ১০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ (মার্কেটিং) অথবা স্নাতক/সমমান
অভিজ্ঞতা: ১-৩ বছর। তবে অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদন করতে পারবেন।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২৪-৩৫ বছর
কর্মস্থল: বরিশাল, চট্টগ্রাম, ঢাকা, যশোর, রাজশাহী
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Nadia Furniture Limited করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ