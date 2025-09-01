৫০০ এসআর নিয়োগ দেবে আবুল খায়ের গ্রুপ, লাগবে না অভিজ্ঞতা

  2. জাগো জবস

৫০০ এসআর নিয়োগ দেবে আবুল খায়ের গ্রুপ, লাগবে না অভিজ্ঞতা

প্রকাশিত: ০৮:১১ পিএম, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
আবুল খায়ের গ্রুপের লোগো। ফাইল ছবি

আবুল খায়ের গ্রুপে ‘সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ (এসআর)’ পদে ৫০০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা সরাসরি সাক্ষাৎকারে উপস্থিত থাকতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: আবুল খায়ের গ্রুপ

পদের নাম: সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ (এসআর)
পদসংখ্যা: ৫০০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়। তবে ভোগ্যপণ্য বিক্রয়ে অভিজ্ঞ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বেতন: ১১,০০০ থেকে ২২,০০০ টাকা (গ্রেড ভিত্তিক)

অন্যান্য সুবিধা: টিএ-ডিএ, মোবাইল বিল, সিটি অ্যালাউন্স, গ্রেড অ্যালাউন্স, গ্রেড ভিত্তিক ইনসেন্টিভ, প্রোডাক্ট ভিত্তিক ইনসেন্টিভ, ভ্যালু ভিত্তিক ইনসেন্টিভ, ঈদ বোনাস ও পদোন্নতির সুযোগ।

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

সরাসরি সাক্ষাৎকারের সময়সূচি:

সময়: সকাল ১০টা থেকে দুপুর ০১টা

ঠিকানা: জামাল কামাল বিল্ডিং-এর ২য় তলা, কুমিল্লা মেডিকেল রোড, কুমিল্লা সদর, কুমিল্লা। (আদর্শ সদর উপজেলা গেটের বিপরীতে)

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ৩ ও ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ঠিকানা: হক ভিলা, মৌলভীপাড়া মোড়, ব্রাহ্মনবাড়িয়া সদর, ব্রাহ্মনবাড়িয়া। (সমবায় মার্কেটের পাশে)

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ঠিকানা: আবুল খায়ের অ্যান্ড কোম্পানি ম্যারিজ অফিস, পাঠানবাড়ী রোড, ফেনী সদর, ফেনী।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ঠিকানা: আবুল খায়ের অ্যান্ড কোম্পানি অফিস, মুক্তির মোড়, থানা রোড, সাভার। (মুক্তি হাসপাতালের গলি)

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ঠিকানা: ডিস্ট্রিবিউটর অফিস, বাইপাস রোড়, শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ। (ব্র্যাক এনজিও অফিসের বিপরিতে।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ঠিকানা: আবুল খায়ের ভেজিটেবল অয়েল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, ৭/৮, নাসিরাবাদ আই/এ, বায়েজিদ ( রুবি গেইট), চট্টগ্রাম।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ঠিকানা: ১৪৯/১৫৫, আবুল খায়ের অ্যান্ড কোম্পানি ডিপো, সোনালী টোব্যাকো রোড, মিল গেইট, টঙ্গী, গাজীপুর।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ঠিকানা: পাইনাদী, চিটাগাং রোড, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। (রেকমত আলী উচ্চ বিদ্যালয়ের বিপরিতে)

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ঠিকানা: ঔষধ ফ্যাক্টরি মোড়, পোর্ট রোড, হাসনাবাদ, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা। (আকন ভ্যারাইটিজ স্টোরের পাশে)

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ঠিকানা: আরশিনগর সিএনজি স্ট্যান্ড,নরসিংদী সদর, নরসিংদী (বীরপুর খান জামে মসজিদের পিছনে)।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ঠিকানা: চুন্নু ভবন, রওশন খান সড়ক (গ্রীন হসপিটালের পাশে), আলীপুর, সদর, ফরিদপুর।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ঠিকানা: আবুল খায়ের অ্যান্ড কোম্পানি ডিপো, বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুজ্জামান সড়ক, মাদারশাহ, ত্রিমোহোনি রোড়, উডল্যান্ড বাবু স্টোরের বিপরিত পাশে, সদর, কুষ্টিয়া।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ঠিকানা: ডিস্ট্রিবিউটর অফিস, মীরাপাড়া গোরস্থানের মোড়, মীরকাদিম, মুন্সিগঞ্জ সদর, মুন্সিগঞ্জ।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ঠিকানা: নিজাম প্লাজা, পল্লীবিদ্যুৎ, আশুলিয়া, সাভার। (ডাচ্‌ বাংলা ব্যাংক ভবনের পাশে)।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ঠিকানা: ডিস্ট্রিবিউটর অফিস, কাজী অফিস গলি, কিল্লার পুল, নারায়ণগঞ্জ। (খানপুর হাসপাতালের পাশে)।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ঠিকানা: ডিস্ট্রিবিউটর অফিস, নুর রওশন বালিকা মাদ্রাসার পাশে, মানিকগঞ্জ মডেল হাইস্কুল সংলগ্ন, খালপাড়, মানিকগঞ্জ সদর, মানিকগঞ্জ।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫।

ঠিকানা: প্রান্ত ভিলা, হাউস ৭৫, রোড-৯/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা। (স্টার কাবাব এন্ড রেস্টুরেন্ট-এর পিছনে)।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ঠিকানা: আবুল খায়ের অ্যান্ড কোম্পানি ডিপো, আকুয়া বাইপাস, মুক্তাগাছা রোড, ময়মনসিংহ সদর, ময়মনসিংহ। (মারকাজ মসজিদের বিপরিতে)।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ঠিকানা: মেগা কমপ্লেক্স, কাঁচপুর, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ। (ডাচ্‌ বাংলা ব্যাংক ভবনের নিচতলায়)।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ঠিকানা: ডিস্ট্রিবিউটর অফিস, ছাতিহাটি বাজার সংলগ্ন, কালিহাতি, টাঙ্গাইল। (হাই স্কুলের পাশে)

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ঠিকানা: আবুল খায়ের অ্যান্ড কোম্পানি অফিস, ভি.আই.পি প্লাজা, বঙ্গবন্ধু সারণি, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ। (আনোয়ার হাসপাতালের পাশে)

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ঠিকানা: ডিস্ট্রিবিউটর অফিস, কাঁচাবাজার, কোনাবাড়ী বাস স্ট্যান্ড, কোনাবাড়ী, গাজীপুর। (ইসলামী ব্যাংকের গলি)

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ঠিকানা: অলি মিয়া ভবন (৩য় তলা), বনিকপট্টি, পুরান বাজার, পটুয়াখালী সদর,পটুয়াখালী।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ঠিকানা: আবুল খায়ের কোম্পানি ডিপো (ইউরেকা পলিটিক্যাল), আলি চেয়ারম্যান মার্কেট, ৬ মাইল বাজার, বাবুগঞ্জ, বরিশাল।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ঠিকানা: আবুল খায়ের অ্যান্ড কোম্পানি অফিস, চাউল বাজার (রুপন স্টোরের পাশে), বাজার ঘাটা, ফুলবাগ রোড, কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ঠিকানা: আবুল খায়ের অ্যান্ড কোম্পানি অফিস, দারুল ইহসান মাদ্রাসার বিপরিতে, কুলপদ্দি চৌরাস্তা, কালকিনি রোড, মাদারিপুর সদর, মাদারিপুর।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ঠিকানা: চৌমুহনী পশ্চিম বাজার (ব্যাংক রোড- বাংলাদেশ ব্যাংক বিল্ডিংয়ের নিচ তলা), চৌমুহনী, নোয়াখালী।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ঠিকানা: মেসার্স ফারুক ট্রেডার্স ,আবুল খায়ের কনজ্যুমারস অফিস, বকুলতলা (লঞ্চ ঘাট রোড), পাল বাজার, চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫

ঠিকানা: আবুল খায়ের অ্যান্ড কোম্পানি, হেড অফিস (ইউনিট -২), ডিটি রোড়, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।

সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫

