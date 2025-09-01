৫০০ এসআর নিয়োগ দেবে আবুল খায়ের গ্রুপ, লাগবে না অভিজ্ঞতা

৫০০ এসআর নিয়োগ দেবে আবুল খায়ের গ্রুপ, লাগবে না অভিজ্ঞতা
আবুল খায়ের গ্রুপে ‘সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ (এসআর)’ পদে ৫০০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা সরাসরি সাক্ষাৎকারে উপস্থিত থাকতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: আবুল খায়ের গ্রুপ
পদের নাম: সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ (এসআর)
পদসংখ্যা: ৫০০ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়। তবে ভোগ্যপণ্য বিক্রয়ে অভিজ্ঞ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বেতন: ১১,০০০ থেকে ২২,০০০ টাকা (গ্রেড ভিত্তিক)
অন্যান্য সুবিধা: টিএ-ডিএ, মোবাইল বিল, সিটি অ্যালাউন্স, গ্রেড অ্যালাউন্স, গ্রেড ভিত্তিক ইনসেন্টিভ, প্রোডাক্ট ভিত্তিক ইনসেন্টিভ, ভ্যালু ভিত্তিক ইনসেন্টিভ, ঈদ বোনাস ও পদোন্নতির সুযোগ।
- আরও পড়ুন
- বিমান বাহিনীতে অফিসার ক্যাডেট নিয়োগ, সাড়ে ১৬ বছরেই আবেদন
- ৪৬৮ জনকে নিয়োগ দেবে পানি উন্নয়ন বোর্ড, আবেদন ফি ১০০ টাকা
- ৮০০ জনকে নিয়োগ দেবে বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
সরাসরি সাক্ষাৎকারের সময়সূচি:
সময়: সকাল ১০টা থেকে দুপুর ০১টা
ঠিকানা: জামাল কামাল বিল্ডিং-এর ২য় তলা, কুমিল্লা মেডিকেল রোড, কুমিল্লা সদর, কুমিল্লা। (আদর্শ সদর উপজেলা গেটের বিপরীতে)
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ৩ ও ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঠিকানা: হক ভিলা, মৌলভীপাড়া মোড়, ব্রাহ্মনবাড়িয়া সদর, ব্রাহ্মনবাড়িয়া। (সমবায় মার্কেটের পাশে)
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঠিকানা: আবুল খায়ের অ্যান্ড কোম্পানি ম্যারিজ অফিস, পাঠানবাড়ী রোড, ফেনী সদর, ফেনী।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঠিকানা: আবুল খায়ের অ্যান্ড কোম্পানি অফিস, মুক্তির মোড়, থানা রোড, সাভার। (মুক্তি হাসপাতালের গলি)
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঠিকানা: ডিস্ট্রিবিউটর অফিস, বাইপাস রোড়, শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ। (ব্র্যাক এনজিও অফিসের বিপরিতে।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঠিকানা: আবুল খায়ের ভেজিটেবল অয়েল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, ৭/৮, নাসিরাবাদ আই/এ, বায়েজিদ ( রুবি গেইট), চট্টগ্রাম।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঠিকানা: ১৪৯/১৫৫, আবুল খায়ের অ্যান্ড কোম্পানি ডিপো, সোনালী টোব্যাকো রোড, মিল গেইট, টঙ্গী, গাজীপুর।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঠিকানা: পাইনাদী, চিটাগাং রোড, সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। (রেকমত আলী উচ্চ বিদ্যালয়ের বিপরিতে)
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঠিকানা: ঔষধ ফ্যাক্টরি মোড়, পোর্ট রোড, হাসনাবাদ, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা। (আকন ভ্যারাইটিজ স্টোরের পাশে)
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঠিকানা: আরশিনগর সিএনজি স্ট্যান্ড,নরসিংদী সদর, নরসিংদী (বীরপুর খান জামে মসজিদের পিছনে)।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঠিকানা: চুন্নু ভবন, রওশন খান সড়ক (গ্রীন হসপিটালের পাশে), আলীপুর, সদর, ফরিদপুর।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঠিকানা: আবুল খায়ের অ্যান্ড কোম্পানি ডিপো, বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুজ্জামান সড়ক, মাদারশাহ, ত্রিমোহোনি রোড়, উডল্যান্ড বাবু স্টোরের বিপরিত পাশে, সদর, কুষ্টিয়া।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঠিকানা: ডিস্ট্রিবিউটর অফিস, মীরাপাড়া গোরস্থানের মোড়, মীরকাদিম, মুন্সিগঞ্জ সদর, মুন্সিগঞ্জ।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঠিকানা: নিজাম প্লাজা, পল্লীবিদ্যুৎ, আশুলিয়া, সাভার। (ডাচ্ বাংলা ব্যাংক ভবনের পাশে)।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঠিকানা: ডিস্ট্রিবিউটর অফিস, কাজী অফিস গলি, কিল্লার পুল, নারায়ণগঞ্জ। (খানপুর হাসপাতালের পাশে)।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঠিকানা: ডিস্ট্রিবিউটর অফিস, নুর রওশন বালিকা মাদ্রাসার পাশে, মানিকগঞ্জ মডেল হাইস্কুল সংলগ্ন, খালপাড়, মানিকগঞ্জ সদর, মানিকগঞ্জ।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫।
ঠিকানা: প্রান্ত ভিলা, হাউস ৭৫, রোড-৯/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা। (স্টার কাবাব এন্ড রেস্টুরেন্ট-এর পিছনে)।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঠিকানা: আবুল খায়ের অ্যান্ড কোম্পানি ডিপো, আকুয়া বাইপাস, মুক্তাগাছা রোড, ময়মনসিংহ সদর, ময়মনসিংহ। (মারকাজ মসজিদের বিপরিতে)।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঠিকানা: মেগা কমপ্লেক্স, কাঁচপুর, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ। (ডাচ্ বাংলা ব্যাংক ভবনের নিচতলায়)।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঠিকানা: ডিস্ট্রিবিউটর অফিস, ছাতিহাটি বাজার সংলগ্ন, কালিহাতি, টাঙ্গাইল। (হাই স্কুলের পাশে)
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঠিকানা: আবুল খায়ের অ্যান্ড কোম্পানি অফিস, ভি.আই.পি প্লাজা, বঙ্গবন্ধু সারণি, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ। (আনোয়ার হাসপাতালের পাশে)
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঠিকানা: ডিস্ট্রিবিউটর অফিস, কাঁচাবাজার, কোনাবাড়ী বাস স্ট্যান্ড, কোনাবাড়ী, গাজীপুর। (ইসলামী ব্যাংকের গলি)
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঠিকানা: অলি মিয়া ভবন (৩য় তলা), বনিকপট্টি, পুরান বাজার, পটুয়াখালী সদর,পটুয়াখালী।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
- আরও পড়ুন
- সেনাবাহিনীর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, সাড়ে ১৬ বছরেই আবেদনের সুযোগ
- ৪৯৭ জনকে নিয়োগ দেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
- সিভিল সার্জনের কার্যালয়ে ২১০ জনের নিয়োগ, আবেদন ফি
ঠিকানা: আবুল খায়ের কোম্পানি ডিপো (ইউরেকা পলিটিক্যাল), আলি চেয়ারম্যান মার্কেট, ৬ মাইল বাজার, বাবুগঞ্জ, বরিশাল।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঠিকানা: আবুল খায়ের অ্যান্ড কোম্পানি অফিস, চাউল বাজার (রুপন স্টোরের পাশে), বাজার ঘাটা, ফুলবাগ রোড, কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঠিকানা: আবুল খায়ের অ্যান্ড কোম্পানি অফিস, দারুল ইহসান মাদ্রাসার বিপরিতে, কুলপদ্দি চৌরাস্তা, কালকিনি রোড, মাদারিপুর সদর, মাদারিপুর।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঠিকানা: চৌমুহনী পশ্চিম বাজার (ব্যাংক রোড- বাংলাদেশ ব্যাংক বিল্ডিংয়ের নিচ তলা), চৌমুহনী, নোয়াখালী।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঠিকানা: মেসার্স ফারুক ট্রেডার্স ,আবুল খায়ের কনজ্যুমারস অফিস, বকুলতলা (লঞ্চ ঘাট রোড), পাল বাজার, চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঠিকানা: আবুল খায়ের অ্যান্ড কোম্পানি, হেড অফিস (ইউনিট -২), ডিটি রোড়, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।
সাক্ষাৎকারের তারিখ: ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ