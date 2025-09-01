এইচএসসি পাসে নিয়োগ দিচ্ছে আড়ং, বেতন ছাড়াও পাবেন অন্যান্য সুবিধা

এইচএসসি পাসে নিয়োগ দিচ্ছে আড়ং, বেতন ছাড়াও পাবেন অন্যান্য সুবিধা
পোশাক প্রস্তুতকারক ও বিপণন প্রতিষ্ঠান আড়ংয়ে ‘কনজাম্পশন মাস্টার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ০৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: আড়ং
পদের নাম: কনজাম্পশন মাস্টার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ২ বছর। রিটেইল স্টোর, গার্মেন্টস, বুটিক/ফ্যাশন কাজে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রাথীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
অন্যান্য সুবিধা: প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, উৎসব বোনাস, স্বাস্থ্য ও জীবন বীমা সুবিধা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা কোম্পানি নিয়ম অনুযায়ী।
যেসব দায়িত্ব পালন করতে হবে:
> মার্চেন্ডাইজিং টিম থেকে স্যাম্পলসহ রিকুইজিশন শিট যথাযথভাবে গ্রহণ করা।
> প্রদত্ত তথ্য ও গ্রেডিং প্যাটার্নের ভিত্তিতে প্রতিটি পোশাকের ফ্যাব্রিক কনজাম্পশন হিসেব করা। প্রয়োজন হলে প্রতিটি সাইজ অনুযায়ী প্রকৃত কনজাম্পশন নির্ধারণের জন্য একটি মিনি মার্কার তৈরি করা।
> নির্দিষ্ট কোনো ডিজাইনের কনজাম্পশন হিসেব করার সময় ডিজাইনারের প্রতিটি আইটেমের নির্দেশনা সতর্কতার সাথে পর্যালোচনা করা, যাতে সঠিক হিসেব নিশ্চিত হয়।
> ফ্যাব্রিক কনজাম্পশনের তথ্য সঠিকভাবে পিটিপি সিস্টেমে এন্ট্রি করা এবং সংশ্লিষ্ট টিমের কাছে পাঠানো।
> ডিজাইন পরিবর্তন, ফ্যাব্রিকের ত্রুটি বা অন্য কোনো কারণে প্রাথমিক হিসাব প্রভাবিত হলে পুনরায় ফ্যাব্রিক কনজাম্পশন হিসেব করা।
> সঠিক কস্টিং, কনজাম্পশন হিসেব এবং বাল্ক কাটিং নিশ্চিত করতে ডিজাইন, প্রোডাকশন ও মার্চেন্ডাইজিং টিমের সঙ্গে কাজ করা।
> ভবিষ্যতের জন্য রেফারেন্স এবং ধারাবাহিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সমস্ত কনজাম্পশন ডেটা, ডিজাইন ডকুমেন্ট এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যের সঠিক রেকর্ড সংরক্ষণ করা।
> টিম/কারখানাগুলোকে সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করা, যাতে ফ্যাব্রিক অপচয় কমিয়ে সর্বাধিক ফ্যাব্রিক ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।
> সুপারভাইজারের নির্দেশ অনুযায়ী অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Aarong করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ