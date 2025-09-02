  2. জাগো জবস

জনবল নিয়োগ দেবে ব্র্যাকনেট, কর্মস্থল ঢাকা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:০৪ পিএম, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ব্র্যাকনেট লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ব্র্যাকনেট লিমিটেডে ‘ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ব্র্যাকনেট লিমিটেড
বিভাগের নাম: অনসাইট

পদের নাম: ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার
পদসংখ্যা: ০২ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি অথবা ডিপ্লোমা (ইইই)
অভিজ্ঞতা: ৩-৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক BRACNet Limited করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ/জিকেএস

