ম্যানেজার নিয়োগ দেবে বিক্রয় ডটকম, কর্মস্থল ঢাকা

ম্যানেজার নিয়োগ দেবে বিক্রয় ডটকম, কর্মস্থল ঢাকা
অনলাইনে কেনাবেচার মাধ্যম বিক্রয় ডটকমে ‘অ্যাসোসিয়েট/স্পেশালিস্ট কি অ্যাকাউন্ট ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: বিক্রয় ডটকম
বিভাগের নাম: প্রোপার্টি
পদের নাম: অ্যাসোসিয়েট/স্পেশালিস্ট কি অ্যাকাউন্ট ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ২ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ (মার্কেটিং)
অভিজ্ঞতা: ২-৪ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৩৫ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Bikroy.com করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ