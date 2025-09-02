  2. জাগো জবস

স্নাতক পাসে নিয়োগ দেবে আয়েশা আবেদ ফাউন্ডেশন

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:২২ পিএম, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
স্নাতক পাসে নিয়োগ দেবে আয়েশা আবেদ ফাউন্ডেশন
আয়েশা আবেদ ফাউন্ডেশনের লোগো। ফাইল ছবি

আয়েশা আবেদ ফাউন্ডেশনে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট/অ্যাসোসিয়েট অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: আয়েশা আবেদ ফাউন্ডেশন
বিভাগের নাম: এমআইএস

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট/অ্যাসোসিয়েট অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ১ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: শেরপুর

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Ayesha Abed Foundation করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

৩৯ জনকে নিয়োগ দেবে লালমনিরহাট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

৩৯ জনকে নিয়োগ দেবে লালমনিরহাট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

চাকরির-খবর
১৪ সহকারী শিক্ষক নিয়োগ দেবে সেনা পাবলিক স্কুল ও কলেজ

১৪ সহকারী শিক্ষক নিয়োগ দেবে সেনা পাবলিক স্কুল ও কলেজ

চাকরির-খবর
২৫ জনকে নিয়োগ দেবে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

২৫ জনকে নিয়োগ দেবে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

চাকরির-খবর