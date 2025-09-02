  2. জাগো জবস

এসএসসি পাসে নিয়োগ দিচ্ছে গ্রিন ইউনিভার্সিটি

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:০২ পিএম, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
এসএসসি পাসে নিয়োগ দিচ্ছে গ্রিন ইউনিভার্সিটি
গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের লোগো। ফাইল ছবি

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশে ‘সিকিউরিটি গার্ড’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ

পদের নাম: সিকিউরিটি গার্ড
পদসংখ্যা: ৫ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ১ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ২০ বছর
কর্মস্থল: নারায়ণগঞ্জ (রূপগঞ্জ)

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Green University of Bangladesh (GUB) করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

