নিয়োগ দিচ্ছে আকিজ গ্রুপ, লাগবে না অভিজ্ঞতা

নিয়োগ দিচ্ছে আকিজ গ্রুপ, লাগবে না অভিজ্ঞতা
আকিজ গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরি লিমিটেডে ‘এরিয়া ইনচার্জ অথবা অ্যাকাউন্ট্যান্ট’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: আকিজ গ্রুপ
অঙ্গপ্রতিষ্ঠানের নাম: আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরি লিমিটেড
পদের নাম: এরিয়া ইনচার্জ অথবা অ্যাকাউন্ট্যান্ট
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়
বেতন: এরিয়া ইনচার্জ- ২৪,০০০-২৬,০০০ টাকা এবং অ্যাকাউন্ট্যান্ট- ১৯,০০০-২০,০০০ টাকা
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক আকিজ বিড়ি ফ্যাক্টরি লিমিটেড করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ