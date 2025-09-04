নিয়োগ দেবে এনআরবিসি ব্যাংক, কর্মস্থল ঢাকা

নিয়োগ দেবে এনআরবিসি ব্যাংক, কর্মস্থল ঢাকা
এনআরবিসি ব্যাংক পিএলসিতে ‘হেড অব হিউম্যান রিসোর্সেস ট্রেইনিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (এইচআরটিডিসি)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: এনআরবিসি ব্যাংক পিএলসি
পদের নাম: হেড অব হিউম্যান রিসোর্সেস ট্রেইনিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (এইচআরটিডিসি)
পদসংখ্যা: ০১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ/এমবিএস অথবা স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ১২ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ সর্বোচ্চ ৫৬ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক NRBC Bank PLC করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ