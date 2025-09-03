শিক্ষক নিয়োগ দেবে মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ

শিক্ষক নিয়োগ দেবে মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ
মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজে ‘প্রভাষক ও সহকারী শিক্ষক’ পদে ৬ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর দুপুর ২টা পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ
পদের বিবরণ
চাকরির ধরন: স্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: ঢাকা (মিরপুর)
বয়স: ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ সর্বোচ্চ ৩৫ বছর
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ এর মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। অনলাইন ব্যতিত অন্য কোনো মাধ্যমে আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।
আবেদন ফি: ১ নং পদের জন্য ১০০০ টাকা, ২-৫ নং পদের জন্য ৭০০ টাকা, ৬ নং পদের জন্য ২০০ টাকা অনলাইনে পেমেন্ট করতে হবে।
আবেদন শুরু: ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ থেকে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ দুপুর ০২টা পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: ইত্তেফাক, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
এমআইএইচ