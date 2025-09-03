  2. জাগো জবস

শিক্ষক নিয়োগ দেবে মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:২১ পিএম, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ। ফাইল ছবি

মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজে ‘প্রভাষক ও সহকারী শিক্ষক’ পদে ৬ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর দুপুর ২টা পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: স্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: ঢাকা (মিরপুর)

বয়স: ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ সর্বোচ্চ ৩৫ বছর

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা মিরপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ এর মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। অনলাইন ব্যতিত অন্য কোনো মাধ্যমে আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।

আবেদন ফি: ১ নং পদের জন্য ১০০০ টাকা, ২-৫ নং পদের জন্য ৭০০ টাকা, ৬ নং পদের জন্য ২০০ টাকা অনলাইনে পেমেন্ট করতে হবে।

আবেদন শুরু: ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ থেকে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ দুপুর ০২টা পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: ইত্তেফাক, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫

এমআইএইচ

