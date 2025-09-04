স্নাতক পাসে নিয়োগ দিচ্ছে মধুমতি ব্যাংক, থাকছে না বয়সসীমা

স্নাতক পাসে নিয়োগ দিচ্ছে মধুমতি ব্যাংক, থাকছে না বয়সসীমা
মধুমতি ব্যাংক পিএলসিতে ‘ডাটাবেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: মধুমতি ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: আইসিটি ডিভিশন, ইও-পিও
পদের নাম: ডাটাবেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন
পদসংখ্যা: ০১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ৪ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Modhumoti Bank PLC করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
