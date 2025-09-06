  2. জাগো জবস

সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং বিভাগে নিয়োগ দেবে মিনিস্টার

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:০৫ পিএম, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেডে ‘এরিয়া সেলস ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেড
বিভাগের নাম: সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং

পদের নাম: এরিয়া সেলস ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ৫ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ৩-৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ২৫ বছর
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Minister Hi-Tech Park Ltd করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

