প্ল্যান ইন্টারন্যাশনালে নিয়োগ, বেতন মাসে দুই লাখ ৮৭ হাজার

প্ল্যান ইন্টারন্যাশনালে নিয়োগ, বেতন মাসে দুই লাখ ৮৭ হাজার
আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশে ‘হেড অব বিজনেস ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্স মোবিলাইজেশন’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
পদের নাম: হেড অব বিজনেস ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্স মোবিলাইজেশন
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ১০-১২ বছর
বেতন: ২৮৭,১৮৩-৩৫৮,৯৭৯ টাকা
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Plan International Bangladesh করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
