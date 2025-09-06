  2. জাগো জবস

প্ল্যান ইন্টারন্যাশনালে নিয়োগ, বেতন মাসে দুই লাখ ৮৭ হাজার

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৩৫ পিএম, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
প্ল্যান ইন্টারন্যাশনালে নিয়োগ, বেতন মাসে দুই লাখ ৮৭ হাজার
প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের লোগো। ফাইল ছবি

আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশে ‘হেড অব বিজনেস ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্স মোবিলাইজেশন’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

পদের নাম: হেড অব বিজনেস ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্স মোবিলাইজেশন
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ১০-১২ বছর
বেতন: ২৮৭,১৮৩-৩৫৮,৯৭৯ টাকা

চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Plan International Bangladesh করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

১২ জনকে নিয়োগ দেবে বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন

১২ জনকে নিয়োগ দেবে বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন

চাকরির-খবর
১৪৪ জনকে নিয়োগ দেবে সিভিল সার্জনের কার্যালয়, আবেদন ফি ১১২

১৪৪ জনকে নিয়োগ দেবে সিভিল সার্জনের কার্যালয়, আবেদন ফি ১১২

চাকরির-খবর
১৯ জনকে নিয়োগ দেবে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

১৯ জনকে নিয়োগ দেবে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

চাকরির-খবর