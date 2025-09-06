  2. জাগো জবস

নিয়োগ দেবে আরএফএল গ্রুপ, ২৫ বছর হলেই আবেদন

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৯:২২ পিএম, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
আরএফএল গ্রুপের লোগো। ফাইল ছবি

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান আরএফএল গ্রুপে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার/ডেপুটি ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: আরএফএল গ্রুপ
বিভাগের নাম: মার্চেন্ডাইজিং

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার/ডেপুটি ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি (লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং)
অভিজ্ঞতা: ৩-৭ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২৫-৪০ বছর
কর্মস্থল: ময়মনসিংহ, নরসিংদী, পাবনা, রাজশাহী, রংপুর

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক RFL Group করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

