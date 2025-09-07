  2. জাগো জবস

রানার গ্রুপে নিয়োগ, ২৩ বছর হলেই আবেদনের সুযোগ

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:৪৩ পিএম, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
রানার গ্রুপে নিয়োগ, ২৩ বছর হলেই আবেদনের সুযোগ
রানার গ্রুপের লোগো। ফাইল ছবি

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান রানার গ্রুপে ‘সিনিয়র অফিসার/এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: রানার গ্রুপ
বিভাগের নাম: ভ্যাট

পদের নাম: সিনিয়র অফিসার/এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: ০১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ (অ্যাকাউন্টিং/ফাইন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং)
অভিজ্ঞতা: ২ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২৩-৩৩ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Runner Group করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

১২ জনকে নিয়োগ দেবে বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন

১২ জনকে নিয়োগ দেবে বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন

চাকরির-খবর
১৪৪ জনকে নিয়োগ দেবে সিভিল সার্জনের কার্যালয়, আবেদন ফি ১১২

১৪৪ জনকে নিয়োগ দেবে সিভিল সার্জনের কার্যালয়, আবেদন ফি ১১২

চাকরির-খবর
১৯ জনকে নিয়োগ দেবে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

১৯ জনকে নিয়োগ দেবে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

চাকরির-খবর