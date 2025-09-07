  2. জাগো জবস

ম্যানেজার পদে নিয়োগ দেবে ব্র্যাক ব্যাংক, কর্মস্থল ঢাকা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:২৪ পিএম, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসির লোগো। ফাইল ছবি

ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসিতে ‘অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার/ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসি
বিভাগের নাম: আরঅ্যান্ডডি (এআই অ্যান্ড এমএল)

পদের নাম: অ্যাসোসিয়েট ম্যানেজার/ম্যানেজার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি (সিএসই)/স্নাতক/স্নাতকোত্তর
অভিজ্ঞতা: ৩-৬ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক BRAC Bank PLC করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

