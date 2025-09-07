অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার নিয়োগ দেবে নাবিল গ্রুপ

অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার নিয়োগ দেবে নাবিল গ্রুপ
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান নাবিল গ্রুপে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার/ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: নাবিল গ্রুপ
বিভাগের নাম: অ্যাকাউন্টস
পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার/ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ০৫ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিকম (অ্যাকাউন্টিং) অথবা এমবিএ (এআইএস)
অভিজ্ঞতা: ৭-১০ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: ২৮-৪০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Nabil Group করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ