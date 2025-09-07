  2. জাগো জবস

ম্যানেজার নিয়োগ দেবে বাংলাদেশ ফিন্যান্স, থাকছে না বয়সসীমা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৫৬ পিএম, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বাংলাদেশ ফিন্যান্স লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

বাংলাদেশ ফিন্যান্স লিমিটেডে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট পোর্টফোলিও ম্যানেজার/পোর্টফোলিও ম্যানেজার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৭ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ ফিন্যান্স লিমিটেড

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট পোর্টফোলিও ম্যানেজার/পোর্টফোলিও ম্যানেজার
পদসংখ্যা: ২ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ
অভিজ্ঞতা: ৩ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা (মতিঝিল)

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Bangladesh Finance Capital Limited করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৭ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

