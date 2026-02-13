  2. রাজনীতি

তারেক রহমান ও বিএনপিকে ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর অভিনন্দন

কূটনৈতিক প্রতিবেদক কূটনৈতিক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:১২ পিএম, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে/ফাইল ছবি

বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ায় বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও তার দলকে উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়েছেন ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে।

শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া বার্তায় তিনি বলেছেন, ‘এই প্রগাঢ় জনমতের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণ তারেক রহমানের নেতৃত্বে আস্থা প্রকাশ করেছেন।’

‘এটি শান্তি ও উন্নতির নতুন অধ্যায়ের সূচনা করছে। ভুটান ও বাংলাদেশের মধ্যে বন্ধুত্বের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করতে একসঙ্গে কাজ করার আশায় রইলাম,’—শেরিং তোবগে।

গতকাল বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দুই-তৃতীয়াংশ আসনে জয়লাভ করেছে বিএনপি। এটিকে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হিসেবে দেখা হচ্ছে।

জেপিআই/এমএমকে

 

