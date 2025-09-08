  2. জাগো জবস

এইচএসসি পাসে নিয়োগ দেবে সজীব গ্রুপ, কর্মস্থল ঢাকা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:১২ পিএম, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সজীব গ্রুপের লোগো। ফাইল ছবি

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান সজীব গ্রুপে ‘সেলস প্রমোশন অফিসার (এসপিও)’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৬ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: সজীব গ্রুপ
বিভাগের নাম: মডার্ণ ট্রেড

পদের নাম: সেলস প্রমোশন অফিসার (এসপিও)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ১ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: সর্বনিম্ন ২০ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Sajeeb Group করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৬ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

