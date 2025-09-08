  2. জাগো জবস

অফিসার নিয়োগ দিচ্ছে প্রাইম ব্যাংক, থাকছে না বয়সসীমা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:৪৫ পিএম, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
প্রাইম ব্যাংক সিকিউরিটিজ লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

প্রাইম ব্যাংক সিকিউরিটিজ লিমিটেডে ‘অফিসার-সিনিয়র অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: প্রাইম ব্যাংক সিকিউরিটিজ লিমিটেড
বিভাগের নাম: সেক্রেটারিয়াল ফাংশনস অ্যান্ড ফাইন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস অপারেশনস

পদের নাম: অফিসার-সিনিয়র অফিসার
পদসংখ্যা: ০১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ অথবা স্নাতকোত্তর (অ্যাকাউন্টিং/ফাইন্যান্স)
অভিজ্ঞতা: ৩-৫ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Prime Bank Securities Limited করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

