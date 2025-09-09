  2. জাগো জবস

ঢাকায় নিয়োগ দেবে এনআরবিসি ব্যাংক, থাকছে না বয়সসীমা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:৩৫ পিএম, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
এনআরবিসি ব্যাংক পিএলসির লোগো । ফাইল ছবি

এনআরবিসি ব্যাংক পিএলসিতে ‘সফটওয়্যার ডেভেলপার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: এনআরবিসি ব্যাংক পিএলসি

পদের নাম: সফটওয়্যার ডেভেলপার
পদসংখ্যা: ৬ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি অথবা এমএসসি
অভিজ্ঞতা: ৪-১০
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক NRBC Bank PLC করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

