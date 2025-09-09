  2. জাগো জবস

রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিতে নিয়োগ, বেতন ৮০ হাজার টাকা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:২৬ পিএম, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির লোগো । ফাইল ছবি

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিতে ‘ফাইন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি

পদের নাম: ফাইন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস অফিসার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএস/স্নাতকোত্তর/এমবিএ (অ্যাকাউন্টিং/ফাইন্যান্স)
অভিজ্ঞতা: ৫ বছর
বেতন: ৮০,০০০ টাকা

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক The Bangladesh Red Crescent Society করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

এমআইএইচ

