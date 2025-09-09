রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিতে নিয়োগ, বেতন ৮০ হাজার টাকা

রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিতে নিয়োগ, বেতন ৮০ হাজার টাকা
বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিতে ‘ফাইন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি
পদের নাম: ফাইন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস অফিসার
পদসংখ্যা: ১ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএস/স্নাতকোত্তর/এমবিএ (অ্যাকাউন্টিং/ফাইন্যান্স)
অভিজ্ঞতা: ৫ বছর
বেতন: ৮০,০০০ টাকা
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক The Bangladesh Red Crescent Society করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ