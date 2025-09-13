  2. জাগো জবস

স্নাতক পাসে নিয়োগ দিচ্ছে ডেকো ফুডস, থাকছে না বয়সসীমা

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:২১ এএম, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ডেকো ফুডস লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি 

বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ডেকো ফুডস লিমিটেডে ‘এক্সিকিউটিভ’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১১ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ডেকো ফুডস লিমিটেড
বিভাগের নাম: স্টোর অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ২-৩ বছর
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: ঢাকা (সাভার)

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক Dekko Foods Ltd করে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১১ অক্টোবর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

