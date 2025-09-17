  2. জাগো জবস

সেকশন অফিসার নিয়োগ দেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশিত: ০৭:০০ পিএম, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ। ফাইল ছবি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) জনসংযোগ অফিসে ‘সেকশন অফিসার’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। আবেদনপত্র সরাসরি অথবা ডাকযোগের মাধ্যমে পাঠাতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই বাংলা এবং ইংরেজিতে প্রেস রিলিজ লেখার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

প্রতিষ্ঠানের নাম: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
বিভাগের নাম: জনসংযোগ অফিস, রিপোর্টিং

পদের বিবরণ

চাকরির ধরন: স্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়

আবেদনের ঠিকানা: রেজিস্ট্রার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০। আবেদনপত্র সরাসরি অথবা ডাকযোগের মাধ্যমে পাঠাতে পারবেন।

আবেদন ফি: রেজিস্ট্রার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর অনুকূলে ৭৫০ টাকা ব্যাংক ড্রাফট অথবা পে-অর্ডার করতে হবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে অবশ্যই টাকা জমার রশিদ পাঠাতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

সূত্র: প্রথম আলো, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫

